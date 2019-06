Terracina, tragico scontro sulla Pontina: l'automobilista indagato per omicidio stradale

E' indagato per omicidio stradale l'uomo che era alla guida di una Volvo, giovedì sera a Terracina, che si è scontrata con uno scooter lungo la Pontina provocando la morte di un 50enne di Latina.La vittima è Giusppe Guadagnino, originario di Avellino, appassionato di podismo, da anni residente a Latina e molto noto in ambito sportivo. L'uomo era alla guida del suo scooter e percorreva la corsia della Pontina in direzione Latina quando l'auto, condotta da un cittadino ungherese, è uscita da una strada laterale per immettersi sulla Pontina e lo ha centrato. Per il 50enne i soccorsi sono stati inutili. Nel violento impatto l'uomo è infatti sbalzato dall'abitacolo finendo poi sull'asfalto.

Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. All'arrivo delle pattuglie della polizia stradale di Terracina l'automobilista è stato sottoposto ad alcol test e agli esami per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti, ma con esito negativo. Una fatale distrazione dunque all'origine del drammatico incidente. L'uomo, come atto dovuto, è stato comunque denunciato per omicidio stradale. Nella giornata di oggi sarà conferito l'incarico a un medico legale per l'esame esterno sul corpo della vittima.