Terracina, incidente mentre è alla guida sotto l’effetto dell’alcol: giovane denunciato

Nei guai un giovane di 23 anni di Terracina rimasto coinvolto nella notte in un incidente mentre era alla guida del suo motociclo dopo aver alzato troppo il gomito.

I fatti sono accaduti nella zona di Porto Badino qualche minuto prima delle 3. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri intervenuti sul posto dopo il sinistro.

Secondo quanto riferito dai militari, il ragazzo si era messo alla guida del mezzo sotto l’effetto di sostanze alcoliche quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Al termine delle verifiche per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre al ritiro della patente.