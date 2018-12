Incidente stradale in centro a Terracina: intervento dei vigili per estrarre un ferito

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, domenica 30 dicembre, nel centro di Terracina. E' accaduto intorno alle 17 all'incrocio tra via Europa e via Friuli Venezia Giulia.

Coinvolte nel sinistro tre auto, che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per liberare, con l'utilizzo di attrezzatura oleodinamica, uno dei feriti rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. La persona soccorsa è stata liberata e poi affidata alle cure dei sanitari del 118. I vigili hanno poi provveduto a mettere in sicurezza gli altri veicoli coinvolti.