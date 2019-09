Incidente a Terracina, autocisterna carica di Gpl esce di strada e si ribalta sulla Migliara 58

Pauroso incidente a Terracina sulla Migliara 58; coinvolte un'autocisterna carica di Gpl e una vettura. Lungo e non semplice l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti in seguito alle segnalazioni. Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di oggi, martedì 24 settembre, nella zona di Borgo Hermada.

Per cause che sono ancora al vaglio, la cisterna in seguito allo scontro è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti dei due mezzi.

Complesse le operazioni di travaso dei circa 4000 litri di gpl contenuti all’interno della cisterna; in supposto alla squadra dei vigili del fuoco è intervenuto anche il personale del nucleo Nbcr - nucleare biologico, chimico e radiologico - in arrivo da Roma e da Latina. Sul posto anche funzionario e capo turno provinciale del comando di Latina.

Le operazioni di travaso sono durate fino alle 18 di oggi, a cui hanno fatto seguito quelle per la bonifica e la messa in sicurezza.

