Incidente a Latina: scontro tra auto a Tor Tre Ponti, due persone ferite

Brutto incidente questa mattina nella zona di Tor Tre Ponti a Latina. Il bilancio è di due persone che sono rimaste ferite in seguito allo scontro.

Il sinistro si è verificato intorno alle 7 di oggi, sabato 9 novembre. Secondo le prime informazioni, per cause che sono ancora al vaglio, due auto si sono scontrate frontalmente. I due conducenti rimasti feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso.