Incidente mentre guida sotto l’effetto dell’alcol: denuncia e patente ritirata

Alla guida sotto l’effetto dell’alcol è rimasto coinvolto in un incidente. Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione a Sonnino.

Il sinistro risale alla serata dello scorso sabato 29 febbraio. Secondo quanto accertato dai militari, il 48enne si è posto alla guida della propria auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche così come accertato presso una struttura sanitaria, rimanendo coinvolto in un incidente con feriti.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica per il 48enne è scattato anche il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.