Incidente nella notte, auto con tre ragazzi finisce fuori strada: due feriti gravemente

Un grave incidente si è verificato nella notte nella zona di via del Lido a Latina. Protagonista un’auto con a bordo tre ragazzi intorno ai 20 anni finita fuori strada. Dalle informazioni a disposizione due sono rimasti feriti in maniera più grave

Il sinistro si è verificato qualche minuto prima delle 4 della notte appena trascorsa. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta per i rilievi, si tratta di un incidente autonomo: la vettura, per cause ancora al vaglio, è uscita improvvisamente fuori strada. Due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, uno da quanto si apprende è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sono ora in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.