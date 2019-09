Incidente in via del Lido, auto fuori strada alla rotonda: muore una ragazza di 27 anni

Tragico incidente nella notte su via del Lido a Latina: una giovane di 27 anni, Moira Savastano, ha perso la vita dopo essere finita fuori strada con la sua auto all’altezza della rotonda con via Nascosa. Inutili si sono rivelati i soccorsi per la ragazza, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato intorno all’1.30. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiava la 27enne, una Toyota Yaris che proveniva dal mare in direzione Latina, è uscita fuori strada per cause che sono ancora al vaglio. Prima ha sbattuto contro lo spartitraffico per poi finire contro il muro della fontana che si trova alla rotonda.

Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla giovane che, da quanto si apprende, tornava da una cena con alcune colleghe. Oltre ai sanitari del 118 necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco; sul posto anche una volante della Squadra Volante mentre gli uomini della polizia stradale sono stati impegnati a lungo per i rilievi.