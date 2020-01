Incidente stradale in via della Rosa: scontro frontale tra due auto

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, lungo strada della Rosa a Latina. Dalle prime informazioni a disposizione due due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale a cui ora spetta la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Hanno raggiunto strada della Rosa, oltre che i vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi alle due persone rimaste ferite, da quanto si apprende un uomo e una donna, poi trasportate in ospedale. Le loro condizioni non appaiono gravi.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di rito.