Incidente in via Piave a Latina, auto tampona un tir fermo: feriti marito e moglie

Un incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa in via Piave, alle porte di Latina. Due persone sono rimaste gravemente ferite; si tratta di marito e moglie che viaggiavano a bordo di un’auto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, il veicolo su cui trovava la coppia, un Fiat Qubo, ha tamponato un tir in quel momento fermo in sosta. A causare l’incidente, dai primi accertamenti, potrebbe essere stato un colpo di sonno da parte della persona al volante.

La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale di Aprilia; marito e moglie rimasti feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti.