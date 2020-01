Incidente alla rotonda di via Polusca: investito da un’auto mentre era in bicicletta

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, in via Polusca a Latina.

Un uomo intorno alle 16.30 è stato investito da una vettura, una Ford Fiesta, mentre era in sella alla sua bici, proprio all’altezza della rotonda. In seguito all’impatto il ciclista è rovinato a terra; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi lo hanno trasportato in ospedale.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui ora spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Rallentamenti al traffico durante le operazioni.