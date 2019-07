Incidente all’incrocio di via Pontinia a Latina: due le auto coinvolte, una si ribalta

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, in via Pontinia a Latina.

A scontrarsi due auto nei pressi dell’incrocio con via San Tommaso d’Aquino; in seguito all’impatto una delle due vetture si è ribaltata rimandendo capovolta in mezzo alla strada (come si vede nella foto postata da un’utente sul gruppo Facebook “Sei di Latina se la ami”).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Latina che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Necessario anche l’intervento di due ambulanze per soccorrere le persone rimaste ferite.

Da tempo i residenti della zona lamentano la pericolosità dell’incrocio non nuovo ad incidenti.