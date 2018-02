Incidente ad Aprilia, tir finisce su un fianco: vigili del fuoco intervengono con l’autogru

Delicato intervento in seguito ad un incidente che ha coinvolto un tir oggi, venerdì 23 febbraio, per i vigili del fuoco ad Aprilia.

La segnalazione al 115 è giunta intorno alle 9 e gli uomini del locale distaccamento sono intervenuti in via Vallelata. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato l’autoarticolato, con circa 220 quintali di carico, che si era adagiato leggermente su un fianco, ostacolando notevolmente la viabilità. L’incidente, per cause in fase di accertamento, avvenuto mentre il mezzo pesante entrava in una proprietà.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme alle forze dell’ordine, hanno operato attraverso l’utilizzo di un’autogru per riposizionare in strada il tir. Lungo l’intervento; durante tutta la fase delle operazioni la strada è rimasta chiusa al traffico.

Fortunatamente non si registrano feriti.

