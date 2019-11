Scuole: rinvenute infiltrazioni e tracce di escrementi nell’aula mensa della Rodari

Infiltrazioni di acqua e piccole tracce di escrementi sono stati rinvenuti nell’aula mensa della scuola primaria Gianni Rodari di via Fiuggi a Latina. Questa mattina c’è stata l’ispezione dei carabinieri del Nas e il Comune ha annunciato interventi che non richiedono al momento la chiusura del plesso.

“In relazione all’infiltrazione di acqua riscontrata nell’aula mensa - spiegano da piazza del Popolo attraverso una nota -, si precisa che il problema era già stato segnalato al Servizio Manutenzioni del Comune che ha messo in atto tutte le procedure finalizzate all’intervento di ripristino del luogo”.

Per quanto riguarda invece il rinvenimento oggi sempre nell’aula mensa da parte dei carabinieri del Nas di piccole tracce di escrementi, presumibilmente di roditori, l’Amministrazione “provvederà immediatamente, come nel caso della scuola ‘Carlo Goldoni’, a mettere in essere un’azione sinergica tra i Servizi Ambiente e Manutenzione e la stessa scuola alla quale compete, attraverso le ditte incaricate, la pulizia profonda e costante degli ambienti. Anche la ditta incaricata delle refezione scolastica è stata allertata per una pulizia profonda e costante del locale mensa”.

“Non ci sono elementi per ipotizzare una chiusura temporanea del plesso di via Fiuggi” conclude il Comune; è stato invece chiesto alla stessa scuola di servire, se necessario, i pasti all’interno delle classi in attesa che vengano ultimate, nel più breve tempo possibile, le operazioni di sanificazione dell'aula mensa.