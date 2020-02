Infiltrazioni nella scuola dell’infanzia di piazza Moro: chiusi i due locali della mensa

Infiltrazioni d’acqua nei due locali mensa della scuola dell’infanzia A.F.Celli di piazza Moro a Latina. I locali del plesso che fa parte dell’Istituto comprensivo Torquato Tasso sono stati chiusi questa mattina, 3 febbraio.

La dirigente scolastica, Elisabetta Burchietti, ha allertato il Comune che ha immediatamente chiamato la ditta incaricata della manutenzione.

“Se dal sopralluogo entrambi i locali dovessero risultare inagibili - spiegano dall’Amministrazione -, agli studenti verranno servite monoporzioni in classe in attesa dell’esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi. Se invece almeno uno dei due locali dovesse risultare agibile, la Direzione scolastica consentirà l’accesso alla mensa ai ragazzi dividendoli in due turni, sempre per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori”.

Nella giornata di oggi, intanto, gli studenti della scuola di piazza Moro sono usciti alle 13. Si attende ora l'esito dei sopralluoghi.