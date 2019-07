Lavori alla centrale delle Sardellane: sei comuni pontini senz'acqua

Sei comuni pontini senz'acqua a causa di lavori urgenti sulla condotta adduttrice delle Sardellane. La società Acqualatina comunica che nella serata di martedì 30 luglio saranno effettuati degli interventi urgenti e sarà disposta un'interruzione idrica notturna, a partire dalle 20 del 30 luglio fino alle 4 di mattina del 31 luglio. La data, inizialmente prevista per domani 25 luglio è stata posticipata a causa della concomitanza con la festa patronale di Pontinia.

I comuni interessati sono quelli di: Latina (intero comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza e Borgo Le Ferriere); Pontinia (intero comune); Sabaudia (nelle aree di Borgo San Donato, Bella Farnia, via Maremmana, località 4 stagioni, Molella e Sacramento), San Felice Circeo (zona bassa e Borgo Montenero), Terracina (Colle La Guardia 1 e 2), Sezze (via Migliara 46 e Sezze Scalo).

La società annuncia che sarà disponibile un servizio sostitutivo con autobotti nei comuni di San Felice (in piazza IV ottobre località Borgo Montenero e via Sabaudia Piazzale commerciale), Latina (una in Piazza Celli nei pressi del parcheggio Asl e una in Largo Cavalli in Q5), Pontinia (Piazza Kennedy).

Sarà inoltre disponibile un'autobotte itinerante per garantire il servizio alle utenze sensibili e un'altra autobotte a disposizione esclusiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. In caso di imprevisti sarà cura di Acqualatina fornire informazioni.