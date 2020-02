Itri, aggredisce e minaccia di morte la moglie: 39enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Itri dopo aver aggredito e minacciato di morte la moglie. E’ accaduto nella mattinata di oggi, domenica 9 febbraio.

In seguito ad una chiamata al 112, i militari della locale stazione sono intervenuti nell’abitazione della coppia. Secondo quanto ricostruito l’uomo, in seguito di una discussione nata per futili motivi, stava aggredendo la moglie, minacciandola anche di morte.

Il 39enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce: al termine delle formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere portato nella casa circondariale di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.