Fattorino per le consegne a domicilio trovato con mezzo chilo di marijuana: arrestato

Un 28enne è stato arrestato a Itri con oltre mezzo chilo di droga, nell'ambito di servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri . Si tratta di un giovane di origini nigeriane, ospite di una cooperativa del posto perché richiedente asilo e in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo. Il ragazzo, mentre svolgeva l'attività di fattorino per le consegne a domicilio è stato trovato in possesso di 570 grammi di marijuana e di altro materiale per il confezionamento. Il materiale è stato rigrovato nella sua stanza all'interno dell'alloggio gestito dalla cooperativa.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e dopo le formalità di rito il ragazzo è stato arrestato in regime di domiciliari.