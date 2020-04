Perquisizione in casa, i carabinieri trovano marijuana e hashish: nei guai tre giovani

Tre giovani sono stati denunciati ad Itri al termine di un servizio antidroga dei carabinieri. Il blitz è scattato nella giornata di ieri, venerdì 3 aprile, nell’abitazione in uso a due ragazzi e al cui interno i militari della locale Stazione hanno trovato un 29enne.

Controllato il giovane è risultato in possesso di 5 grammi di marijuana. Gli accertamenti sono poi stati estesi all’intera abitazione con una perquisizione domiciliare. I carabinieri in un armadio in camera da letto hanno trovato un involucro contenente un panetto ed ulteriori 11 grammi di hashish, per un peso complessivo di 107 grammi di proprietà dei due ragazzi non presenti in casa.

Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.