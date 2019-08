Itri, miasmi e inquinamento: sequestrata la discarica abusiva di Calabretto

E' stato sequestrato, su ordine della Procura di Cassino, un terreno in località Calabretto, a Itri, utilizzato come discarica abusiva. Ieri, 29 agosto, il blitz dei carabinieri forestali e della polizia locale. Scattano i sigilli dunque su una discarica abusiva, estesa su un terreno di circa mille quadrati, che negli ultimi mesi è stata al centro di decine di segnalazione da parte dei residenti della zona e dai comitati di cittadini per miasmi e fumarole maleodoranti. In passato un altro terreno, nella stessa area, era già stato sottoposto a sequestro.

I sopralluoghi della polizia locale nei giorni scorsi avevano riscontrato la presenza scarti di materiali edili e anche guaine di asfalto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpa Lazio per effettuare alcuni prelievi ed avviare le analisi per verificare lo stato di inquinamento dei luoghi.

Gallery