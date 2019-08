“Mi hai rotto lo specchietto”: scoperta l’ennesima truffa. Vittima un 75enne ad Itri

Scoperta un’altra, l’ennesima, "truffa dello specchietto" nella provincia di Latina. Vittima dell’azione di un giovane ad Itri è stato un anziano di 75 anni.

Il ragazzo di 24 anni, residente a Noto - in provincia di Siracusa -, secondo quanto accertato dai carabinieri, mentre stava percorrendo via Padovani a bordo di una vettura ha fermato il 75enne che viaggiava a sua volta su un’auto. Con una serie di raggiri è riuscito a farsi consegnare la somma di 260 euro per il danno procurato, a suo dire, dalla rottura dello specchietto.

Rottura dello specchietto mai avvenuta, ovviamente, e se il 24enne è riuscito raggirare l’anziano non è riuscito invece a farla franca con i carabinieri che al termina di una specifica attività di indagine lo hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa.

Solo ieri a Scauri di Minturno i carabinieri avevano deferito due persone che avevano messo a segno la “truffa dello specchietto”.