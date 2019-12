Kiko Nalli in ospedale, malore improvviso nella sua casa di Sabaudia

Ha accusato un malore improvviso mentre si trovava nella sua casa di Sabaudia ed è stato portato in ospedale: attimi di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 dicembre, per Kiko Nalli, l’hairstylist fino a poco tempo fa conosciuto per essere l’ex marito di Tina Cipollari - opinionista di Uomini e Donne con cui si è detto addio dopo 15 anni d'amore e tre figli - e diventato famoso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso.

A quanto si apprende, l'ex gieffino ha accusato un forte dolore al petto; dopo che i familiari hanno allertato il 118 è stato trasportato immediatamente all'ospedale Santa Goretti di Latina dove si trova in osservazione. I medici hanno individuato le ragioni del problema in un innalzamento di pressione.

Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute è lo stesso Kiko su Instagram. "Sto bene - scrive in una Stories - Tutto a posto, solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l'anima in pace. Io mi rialzo sempre".