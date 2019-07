Degrado nel quartiere Pantanaccio, oggi la bonifica dagli accampamenti e dai rifiuti

Un'importante operazione di bonifica è stata completata oggi nel quartiere Pantanaccio, una zona caratterizzata da un particolare degrado dovuto alla presenza di accampamenti nomadi attualmente abbandonati e disabitati. Ne ha dato notizia la consigliera comunale di Lbc Loretta Isotton. L'operazione è l'esito di una collaborazione tra il comitato dei cittadini dell'associazione Pantanaccio e l'amministrazione comunale.

"Era un po di tempo che si stava monitorando questa situazione in un bosco adiacente a via Pantanaccio - spiega la consigliera - dove i cittadini vedevano movimenti di persone senza fissa dimora aggirarsi e accamparsi nascosti dalla boscaglia e notavano cumuli di rifiuti anche lungo la strada. La pulizia dei rovi da parte dei cittadini ha permesso il sopralluogo del Pronto Intervento Sociale e della polizia locale per tutti i necessari accertamenti che hanno consentito di verificare lo stato di abbandono dell'accampamento e dato l'ok all'ufficio Ambiente per l'azione di bonifica".

L'Azienda speciale del comune Abc, tramite il direttore Silvio Ascoli e il coordinatore del servizio Di Lauro, ha poi effettuato i sopralluoghi per organizzare le operazioni e poter procedere a un'azione di bonifica e restituzione di un sito risanato ai cittadini. Gli interventi si sono conclusi oggi, 11 luglio. "Un grazie a tutti coloro che si sono.prodigati affinché tutto ciò andasse a buon fine - aggiunge la consigliera Isotton - Ora la raccomandazione a tutti i cittadini di tener pulite le proprie proprietà terriere da rovi e sterpaglie e rifiuti vari..La bellezza e il decoro sono compiti di tutti. Il paesaggio e il decoro sono beni comuni che tutti devono tutelare nel pubblico e nel privato".

Gallery