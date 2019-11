Contro i simboli nazisti a scuola e la crisi di lavori la proposta dello Spi Cgil

Una scuola pubblica "offesa" da simboli nazisti sulla facciata d'ingresso, insieme a scritte minacciose e offensive nei confronti della dirigente scolastica. Sul caso del Liceo Classico di Latina, con le due studentesse 14enni che hanno confessato di essere autrici del gesto, interviene il sindacato Spi Cgil di Latina e Frosinone. Una dura condanna dell'episodio e poi un apprezzamento per la tempestività con cui l'istituzione scolastica ha reagito. "La scuola - spiega il sindacato in una nota - rappresenta un fondamentale presidio di democrazia e di legalità. La comparsa in luoghi e su edifici pubblici di simboli nazisti e di scritte inneggianti all’odio, all’intolleranza e alla discriminazione del diverso è sintomo di una grave crisi culturale e valoriale che attraversa la società italiana".

La riflessione fa un inevitabile riferimento a quanto avvenuto di recente in Senato, con l'astensione delle forze politiche di destra sulla proposta della senatrice Liliana Segre di istituire una commissione straordinaria con l'odio, il razzismo e l'antisemitismo: "E' una scelta - aggiunge lo Spi Cgil - che rappresenta al massimo livello l’entità della crisi culturale, etica e valoriale e che assume una rilevanza ed un valore ancora più gravi, in quanto fa da sponda e forse implicitamente legittima comportamenti quotidiani in contrasto con i principi fondanti della Costituzione italiana". "Per l'affermazione e per la difesa dei principi e dei valori della Costituzione, lo Spi Cgil di Frosinone Latina - continua la nota - è da anni impegnato in attività di confronto e di relazione con i giovani nelle scuole attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di vario tipo (convegni, dibattiti, ricerche, esperienze laboratoriali, spettacoli), tutte incentrate sul protagonismo degli studenti e sul lavoro didattico in classe con gli insegnanti. Il sindacato ha messo a punto e sta proponendo nelle scuole delle due province il progetto “Il valore della memoria”, rivolto agli studenti e finalizzato alla formazione e alla crescita civile e culturale dei giovani ai valori costituzionali, attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate a conoscere e mantenere viva la memoria delle nostre radici storiche e delle lotte contro il fascismo, il razzismo e per l’affermazione della pace e del rispetto di ogni forma di diversità".

Il progetto nei prossimi giorni sarà messo a disposizione anche del Liceo Classico D. Alighieri di Latina, affinché possa essere valutato dal dirigente scolastico e, se condiviso, realizzato in sintonia e in collaborazione con i docenti in un percorso anche di valenza pluriennale.