Abbattimento e potature sul lungomare verso Nettuno: strada chiusa al traffico

Lavori urgenti di abbattimento e potatura alberi sul lungomare di Latina. Una specifica ordinanza è stata emessa dalla Provincia il 14 febbraio scorso e riguarda la strada provinciale Lungomare pontino. In particolare il settore Viabilità e Trasporti ha disposto la chiusura temporanea al traffico della strada dal km 0+000, al confine con il comune di Nettuno, al chilometro 1+200, all'intersezioe con la strada regionale Borgo Piave- Acciarella.

Il provvedimento di chiusura interesserà le giornate del 22 e del 23 febbraio 2020 nelle ore diurne, dalle 7,30 alle 16,30. La regolamentazione del traffico residenziale o di soccorso all'interno del tratto interessato dai lavori e l'installazione della segnaletica verticale e dei relativi percorsi alternativi verranno eseguiti a cura e spese delle ditte esecutrici dei lavori. L'ordinanza si è resa necessaria perché nel tratto di strada provinciale in questione risultano radicate sulla banchina stradale numerose piante di "Pinus Pinea" che necessitano di manutenazione o abbattimento per garantire la sicurezza, i lavori non possono però essere eseguiti in presenza di un traffico veicolare regolare.

Come specificato nell'ordinanza, la chiusura del tratto stradale sarà compensata da un percorso alternativo: dal comune di Latina verso il comune di Nettuno e viceversa sarà possibile percorrere la strada regionale Borgo Piave Acciarella in direzione della strada provinciale Monfalcone fino a Borgo Montello e da Borgo Montello passando per le Ferriere fino a raggiungere il comune di Nettuno attraverso la strada regionale Velletri Anzio II.