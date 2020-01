Raccolta carta e cartone, riapre la piattaforma Del Prete: il servizio torna regolare

E' stata ora ripristinato con regolarità a Latina il servizio di raccolta delle frazioni di carta e cartone che era stato temporaneamente sospeso nei primi giorni di gennaio a causa del blocco della piattaforma Comieco. L'azienda Abc aveva poi annunciato la ripresa del servizio a partire dal 6 gennaio utilizzando, sempre in via temporanea, un impianto alternativo in provincia di Roma.

Ora Abc chiarisce che tutto è tornato regolare e che nella giornata di ieri, 9 gennaio, è stata riaperta la piattaforma Del Prete srl dopo che Comieco ha ripreso il ritiro di materiale da inviare alle cartiere. "Nei giorni scorsi, seppur garantito il servizio - spiega Abc in una nota - si sono verificati alcuni casi di disservizio o ritardi a causa della distanza dell'impianto utilizzato per affrontare l'emergenza che, ricordiamo, si trova sulla Prenestina, nel comune di Monte Compatri". La stessa azienda speciale del Comune di Latina nei giorni scorsi aveva fatto il punto della situazione evidenziando la fragilità del sistema impiantistico regionale e nazionale, incapace ormai di fare fronte alla grande mole di materiale proveniente dalla raccolta differenziata.