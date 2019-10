Villa dei Ciarelli sgomberata: l'immobile destinato a finalità sociali

Saranno attivate tutte le procedure necessarie per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale della villetta di via Andromeda sgomberata ieri, 2 ottobre, nel corso di un'operazione interforze alla quale hanno partecipato anche polizia locale e servizi sociali. Lo assicura l'amministrazione comunale di Latina, che sull'immobile del clan Ciarelli, oggetto di confisca definitiva, aveva già manifestato interesse.

L'abitazione, che faceva parte del patrimonio immobiliare del capostipite Antonio Ciarelli, è composta da quattro distinte unità. E' entrata nel'effettiva disponibilità dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati che ne ha già autorizzato l’utilizzo da parte del Comune per finalità sociali (tra le quali l’emergenza abitativa), nelle more del completamento delle procedure amministrative.

La Giunta comunale evidenzia il lavoro svolto in perfetta sinergia fra tutte le istituzioni con modalità già positivamente sperimentate che, anche in questa occasione, hanno consentito la concreta realizzazione di un importante obiettivo di legalità nel rispetto delle persone e in totale sicurezza.