Il Babbo Natale dell'Aeronautica militare atterra all'ospedale Goretti

Un babbo Natale in "azzurro" al reparto di Pediatria dell'ospedale Goretti di Latina. E' quello dell'Aeronautica militare, che ieri ha fatto visita ai piccoli pazienti accompagnato dal personale del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani”. In vista delle festività natalizie, il personale dell’ente dell’Aeronautica Militare ha contribuito alla donazione di libri, giocattoli e alcune librerie da sistemare nel reparto del nosocomio, per regalare ai piccoli pazienti alcuni momenti di felicità.

Guidata dal Comandante di Stormo, il colonnello Francesco Maresca, la delegazione militare e civile è stata accolta dal primario di Pediatria Riccardo Lubrano e dal direttore sanitario del presidio ospedaliero Sergio Parrocchia, che hanno particolarmente apprezzato il rinnovato appuntamento di solidarietà e colto l'occasione per far conoscere al personale dell'Aeronautica i programmi futuri dell'azienda ospedaliera e le recenti strutture dell'unità di Terapia Intensiva Neonatale.

Durante l’incontro, il colonnello Maresca ha voluto sottolineare come “l’iniziativa è stata fortemente voluta da tutti gli uomini e le donne del 70° Stormo che hanno voluto regalare un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e al contempo rivolgere un pensiero ed esprimere profonda gratitudine a tutto il personale sanitario che quotidianamente se ne prende cura”.