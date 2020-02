Ubriaco aggredisce la convivente: scatta la misura dell'allontanamento

Allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla compagna. Il provvedimento ha colpito un uomo di 59 anni, V.A., già noto alle forze dell'ordine. L'intervento della squadra volante in via Darsena questa mattina alle 6, dopo la segnalazione di una violenta aggressione. Come ricostruito dagli agenti della questura, il 59enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è scagliato contro la compagna di 51 anni.

Un'aggressione verbale che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se non fosse intervenuta tempestivamente la polizia. Il pubblico ministero di turno, Martina Taglione, ha imposto a carico dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento urgente dell'uomo.