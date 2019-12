Nascosto dietro una porta aggredisce un carabiniere durante un controllo: un arresto a Latina

Un 45enne è stato arrestato a Latina per i reati di volenza e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono stati allertati della sua presenza all'interno dell'appartamento della figlia e sono prontamente intervenuti per verificare che non ci fossero provvedimenti limitativi a suo carico. L'uomo era stato infatti in passato già arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Quando si è ritrovato davanti i carabinieri il 45enne ha avuto una reazione violenta. Nascosto dietro una porta, ha aggredito uno dei militari cercando di darsi alla fuga e facendolo cadere a terra. Pochi istanti dopo però è stato bloccato grazie all'intervento di altre pattuglie e condotto nelle camere di sicurezza della caserma.