Aggredisce i passanti su Corso della Repubblica: ricoverata al Goretti

Nei giorni scorsi si era resa protagonista di un'aggressione ai danni di un'addetta alle pulizie del pronto soccorso del Goretti. Era finita agli arresti ed era stata poi scarcerata con obbligo di firma. Questa mattina una nuova aggressione. La 28enne nigeriana ha colpito alcuni passanti lungo Corso della Repubblica. E' stato necessario quindi l'intervento degli operatori del Pronto intervento sociale che hanno calmato la donna, affidata poi alle cure dell'ospedale dove è stata sottoposta a un tso.

Ma la giovane nigeriana è una richiedente asilo con problemi psichici riconosciuti. E' una vecchia conoscenza del Pronto intervento sociale ed era stata in passato anche ospite del dormitorio di via Aspromonte. La riduzione dello Sprar imposta dal Decreto sicurezza non consente, ad oggi, di inserire la donna nel circuito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che era dotato di strutture specifiche in grado di accogliere anche pazienti affetti da particolari tipologie.