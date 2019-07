Due poliziotti della penitenziaria presi a pugni da un detenuto

Aggressione ieri pomeriggio, 24 luglio, nel carcere di Latina. Il comandante del reparto di polizia penitenziaria e un altro agente che era in servizio nell'area colloqui della casa circondariale del capoluogo sono stati picchiati.

Un detenuto ha preso a pugni i due poliziotti subito dopo aver terminato il colloquio con i propri familiari. A riferirlo è una comunicazione ufficiale della polizia penitenziaria, che spiega che non si conoscono le ragioni del gesto improvviso. I due poliziotti in servizio sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Latina mentre l'arrestato è stato soccorso e portato in infermeria dopo aver compiuto un'azione autolesiva.