Violenta lite e aggressione in via Epitaffio: un uomo finisce in ospedale

Un'aggressione si è consumata ieri, 10 giugno, a Latina, finita con un uomo in ospedale e un altro in questura. E' accaduto in via Epitaffio dove due uomini si sono incontrati e affrontati. Secondo le prime informazioni è nata una lite particolarmente accesa che è poi presto degenerata, fino a quando uno dei due ha tirato fuori un bastone con cui ha colpito il rivale.

Sembra che la lite sia stata scatenata da motivi di gelosia, ma questa è una circostanza non ancora confermata. Per l'uomo colpito con il bastone e ritrovato a terra sanguinante è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Goretti. La polizia ha poi cercato l'aggressore, individuandolo poco dopo e portandolo in questura.