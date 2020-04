Pestaggio in zona pub, il minore: "Aveva aggredito il mio amico alcuni mesi prima"

Sono stati ascoltati uno nel carcere di Latina, l’altro nella propria abitazione i due ragazzi martedì come responsabili del pestaggio ai danni di un 27enne avvenuto a luglio dello scorso anno nella zona dei pub a Latina.

Per quanto riguarda Alessio Buglione, 20 anni, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota.

Ha invece deciso di rispondere alle domande il 17enne, anche lui assistito dall’avvocato Sandro Marcheselli, interrogato dal gip del Tribunale per i minori di Roma. Il ragazzo ha raccontato che mentre si trovava nella zona dei pub l’amico pensava di avere riconosciuto la persona che un paio di mesi prima lo aveva aggredito e picchiato facendolo finire in ospedale negando che all’origine del pestaggio ci sia stato un diverbio per una ragazza. Il 27enne aggredito era stato ricoverato in ospedale con una serie di fratture al volto ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico con una prognosi era stata di 47 giorni.