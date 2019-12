Processo Alba Pontina, Pugliese racconta: minacce anche per controllare il prezzo del pesce al mercato

Udienza fiume oggi per il processo Alba Pontina: nell’aula della Corte di Assise, collegato in videoconferenza dalla località segreta dove si trova, è stato ascoltato ancora Renato Pugliese, figlio di Costantino Cha Cha Di Silvio e dalla fine del 2016 collaboratore di giustizia.

Pugliese, interrogato dai pubblici ministeri Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro, ha raccontato ulteriori aspetti dell’organizzazione del clan di Campo Boario entrando nel dettaglio dei sistemi utilizzati per mettere a segno estorsioni ai danni di professionisti, spacciare la droga , mediare quando qualcuno aveva debiti che non poteva pagare.

Il racconto ha riguardato anche l’estorsione a Malfetta, il gestore del ristorante di Sermoneta scalo per la quale i figli di Armando Di Silvio, Agostino Riccardo e lo stesso Pugliese sono già stati condannati. “Ci riunivamo – ha spiegato – e decidevamo che serviva il cosiddetto gettone di presenza vale a dire qualcuno che metteva paura a chi doveva dei soldi che noi dovevamo recuperare ma poi garantiva che non sarebbe successo nulla. Di solito questo ruolo era di Pupetto e Samuele Di Silvio”. Poi c’erano le estorsioni ai professionisti, vittime un avvocato il cui fratello aveva debiti di gioco e un altro la cui moglie non aveva pagato il conto in un negozio di abbigliamento e ancora quello che per paura tirava fuori 3/400 euro al mese fino a quando non ce l’ha fatta più.

Pugliese racconta anche dell’aiuto fornitogli da Luciano Iannotta, imprenditore di Sonnino che pagò parte del suoi debiti con un componente della famiglia Ciarelli. E poi ancora le minacce al titolare di un banco del pesce al mercato settimanale di Latina per costringerlo a tenere i prezzi più bassi per non danneggiare un altro commerciante che mensilmente li pagava per stare tranquillo.

Pugliese è stato poi controinterrogato dall’avvocato Oreste Palmieri dichiarando che la paura degli zingari non era limitata a Armando Di Silvio e ai suoi familiari ma a tutti i rom del capoluogo pontino.

Si torna in aula il 7 gennaio prossimo quando inizierà l’audizione dell’altro collaboratore, Agostino Riccardo.