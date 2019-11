Maltempo, decine di famiglie bloccate in casa al Villaggio Giornalisti per gli alberi caduti

Numerose famiglie sono letteralmente bloccate da ieri sera nelle loro abitazioni al villaggio Giornalisti su via Casilina, traversa del lungomare a causa degli alberi caduti. Il forte vento ha avuto la meglio sugli enormi fusti e la situazione è rimasta invariata da ieri sera.

I vigili del fuoco non sono riusciti a liberare l’area e i residenti riferiscono che non è stata ancora allertata la protezione civile affinché intervenga con mezzi adatti alla grave situazione. Le persone sono dunque prigioniere all’interno delle case in attesa che si provveda alla rimozione degli alberi.

L'intero lungomare di Latina nel pomeriggio e nella serata di ieri è stato colpito da una pioggia torrenziale e da un forte vento che ha spazzato via anche alcune strutture e stabilimenti sulla spiaggia.