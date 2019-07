Paura in via Tagliamento per un pacco sospetto, ma era un falso allarme

Allarme bomba ieri sera, 9 luglio, in via Tagliamento. Un pacco sospetto, con il simbolo della morte, è stato rinvenuto nei garage di un condominio. Il residente che lo ha trovato ha quindi dato l'allarme ai carabinieri. I militari hanno, a loro volta, richiesto l'intervento degli artificieri per verificare il contenuto del pacco.

Le operazioni sono andate avanti fino a tarda sera. Gli artificieri hanno accertato che la scatola non conteneva nulla di pericoloso. Si trattava infatti solo di un serbatoio in metallo completamente vuoto. L'allarme è quindi rientrato e non è stato necessario procedere all'evacuazione della palazzina. Il sospetto è che si sia trattato di un scherzo di cattivo gusto.