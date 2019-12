Alternanza scuola-lavoro: gli studenti dell'Istituto Marconi in Procura

Alternanza scuola-lavoro in Procura. A Latina, nell'ambito di una collaborazione tra l'Istituto Marconi e la Procura della Repubblica, si avvierà un progetto che prevede il coinvoltimento degli alunni del quinto anno. Saranno complessivamente 22 studenti, impegnati per sette settimane, dal lunedì al venerdì.

Domani, martedì 10 novembre alle14.30 la presentazione presso l'Istituto Marconi, alla presenza del Procuratore capo Giuseppe de Falco , del sostituto procuratoreValerio De Luca responsabile Magrif, del dirigente scolastico Ester Scarabello, del professor Lorenzo Balsamo referente del progetto e della professoressa Lorello Cosetta referente Pcto. L'iniziativa nasce da un'esperienza che dà la possibilità agli studenti di avere un rapporto con un'istituzione importante come la Procura . Il Procuratore illustrerà l'organizzazione del sistema giudiziario sensibilizzando i ragazzi sulle regole da seguire, con la dovuta riservatezza, necessaria e fondamentale. l ragazzi prenderanno coscienza delle attività svolte presso le segreterie, utilizzando dispositivi hardware per la scansione dei documenti, catalogazione dei fascicoli nel sistema Tiap e apprenderanno le regole del lavorare in team.