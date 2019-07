"Se toccano una toccano tutte", annullata per maltempo la fiaccolata contro la violenza sulle donne

Annullata a causa del maltempo la fiaccolata contro la violenza sulle donne organizzata dal coordinametno Non una di meno di Latina. "Basta femminicidi, basta violenza, basta sopraffazione. Alessia, Martina, Desirée, Elisa non possono essere nomi su un giornale o un semplice sdegno di cronaca nera. Sono vittime della brutalità dell'uomo come lo sono tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze, morti e soprusi". Il coordinamento Non una di meno di Latina, insieme ad Arcigay, SeicomeSei, Aid Italia, Karibu, ha rinviato l'evento annunciando che sarà riorganizzato.

All'evento hanno dato il patrocinio anche la Provincia e il Comune di Latina e quello di Cisterna.