Allarme smog nel Lazio, l'Arpa rileva 11 giorni di superamento dei limiti anche a Latina

Prima metà di gennaio 2020 all'insegna dello smog in tutto il Lazio. In più i modelli previsionali di Arpa Lazio prevedono almeno per altri tre giorni una condizione costantemente inquinata. Il nuovo anno comincia con le centraline di monitoraggio di Arpa Lazio che registrano giorni e giorni di superamento dei valori consentiti. Il limite massimo per il PM10 è di 50 microgrammi per metro cubo di aria, ug/m3, ma ad esempio a Roma nella giornata di ieri, 15 gennaio, 9 centraline su 13 hanno segnato continui sforamenti dei limiti. Nella Capitale il record negativo è stato segnalato dalla centralina di via Tiburtina con 74 ug/m3 e 13 giorni su 15 oltre i limiti, mentre dall'inizio dell'anno il picco romano si è registrato alla centralina Preneste con 140 ug/m3 il 1° gennaio.

Fa peggio la provincia di Frosinone, con 14 giorni su 15 al di sopra dei limiti. I valori sono stati registrati dalle centraline di Frosinone Scalo, Cassino e Ceccano, 13 giorni di smog ad Alatri, 11 a Ferentino. A Latina invece si sono registrati 11 giorni di superamento dei valori alla centralina installata in via Tasso.

In provincia di Vitervo sono stati 7 i superamenti nel comune di Civita Castellana. Ma da inizio anno il picco di polveri sottili nel Lazio è stato a Ceccano, in provincia di Frosinone, con 179 ug/m3 il 4 gennaio.