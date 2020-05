Ventisei arresti negli ultimi mesi e decine di chili di droga sequestrati: il bilancio del questore

Ventisei arresti negli ultimi mesi, tra flagranza di reato e indagini, con decine di chili di droga sequestrati. E' il bilancio tracciato dal questore di Latina Michele Spina, insediatosi lo scorso gennaio. "I sequestri - ha spiegato - danno la misura di quanto sia forte il consumo di stupefacenti in questa provincia. A questa crescente domanda le organizzazioni criminali o anche i piccoli gruppi più o meno organizzati rispondono fornendo e spacciando droga. Questo è il terreno che favorisce poi altri reati di criminalità diffusa o organizzata".

L'ultima operazione condotta dalla squadra mobile, l'operazione Bellavista che ha portato a sei arresti, è proprio la testimonianza di come, da un'attività investigativa legata ad altri reati (in particolare due attentati) sia stato possibile scoprire l'ennesimo giro di spaccio destinato a rifornire le piazze di Latina e di Cisterna.

La strategia del questore Spina è stata dunque quella di potenziare i servizi di prevenzione e controllo del territorio. "L'obiettivo è stato quello di aumentare la sicurezza sostanziale - spiega ancora il questore - ma anche quella percepita, che per noi non è meno importante. A questa azione di prevenzione abbiamo affiancato squadre di controllo del territorio in grado di cogliere i segnali, comprendere ed esaminare le dinamiche dei delinquenti, che di solito sono seriali. Il terzo step è rappresentato dalle indagini. Se riusciamo dunque a capire le logiche criminali rendiamo i delinquenti meno efficaci e più vulnerabili".

