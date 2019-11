Botte e minacce alla figlia e al fidanzato: padre violento finisce in carcere

E' finito agli arresti un padre violento che ha aggredito e minacciato la figlia. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia si è verificato nel capoluogo pontino, dove gli agenti di polizia sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia arrivata al 113. Quando i poliziotti hanno raggiunto il luogo indicato hanno notato un uomo che minacciava e cercava di colpire con dei calci una giovane donna, sua figlia.

Le stesse minacce le rivolgeva al fidanzato della ragazza che era intervenuto per cercare di difenderla. Grazie all'intervento tempestivo delle pattuglie della squadra volante l'uomo è stato bloccato e condotto in Questura per essere identificato. Si tratta di un 70enne già noto per episodi analoghi. Lo scorso luglio l'uomo era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla figlia.

La ragazza, in sede di denuncia, ha spiegato che le violenze e le aggressioni andavano avanti ormai da tempo e che a causa dei continui soprusi subiti la giovane era costretta a vivere in uno stato di soggezione e di paura. Per l'uomo si sono aperte questa volta le porte della casa circondariale di Latina per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione della misura cautelare che era stata imposta nei mesi scorsi.