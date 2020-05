Condanna definitiva per un incidente: per sfuggire al carcere si rifugia ad Al Karama

Nel corso di mirati controlli per la prevenzione e il contrasto dei reati e per il rispetto delle prescrizioni relativa all'emergenza sanitaria in atto, nel corso della mattinata di oggi, 12 maggio, gli agenti della squadra volante hanno intensificato i servizi sul territorio e l’identificazione di soggetti già noti alle forze dell'ordine. Gli investigatori del commissariato di Cisterna hanno raccolto alcuni elementi indiziari sulla presenza di un cittadino straniero all’interno del centro di accoglienza Al Karama di Latina, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Velletri per una condanna a 13 mesi di reclusione per i reati di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale. I fatti erano avvenuti a Nettuno nel 2015 e avevano coinvolto una giovane coppia e il loro figlio di appena 4 anni.

È stato quindi immediatamente attivato uno specifico servizio di polizia giudiziaria, all’esito del quale è stato bloccato B.C., cittadino rumeno classe ’94, è stato rintracciato e arresto. Al termine delle formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Latina.