Mezzo chilo di droga e 24mila euro nascosti in casa: 40enne di Latina in manette

Un arresto per droga è scattato a Latina in seguito agli approfondimenti scaturiti da normali controlli sulle strade. In manette è finito un 40enne del capoluogo, C.R., trovato con quasi mezzo chilo di droga e 24mila euro in contanti. Tutto è nato da un posto di blocco in viale Le Corbusier, zona Colosseo. Nel corso del servizio i poliziotti della squadra volane hanno notato una donna che, alla vista della pattuglia, ha mostrato segni di nervosismo tentando di eludere gli agenti e di allontanarsi.

Questi ultimi, insospettiti dall'atteggiamento, l'hanno fermata e identificata. Si trattava di una 36enne incensurata che ha però manifestato subito intolleranza ai controlli. I poliziotti hanno quindi deciso di procedere ad ulteriori accertamenti e a una perquisizione personale, estesa poi anche all'abitazione della donna. In casa, occultato all'interno di un mobile della cucina, è stato trovato dell'hashish che apparteneva al compagno, C.R, 40enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato trovato e sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di scoprire altro hashish suddiviso in dosi. All'interno dell'abitazione sono stati poi scoperti complessivamente 400 grammi della stessa sostanza e circa 20 di cocaina, già suddivisa in dosi confezionate in cellophane, insieme a un’ingente somma di denaro in contanti, in banconote di vario taglio; per la precisione 24.500 euro. Sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni foglietti con sopra trascritti nominativi, cifre in denaro e indicazioni di quantitativi di droga ceduti, nonché il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi di stupefacente per la vendita al dettaglio, come bilancini, ritagli in cellophane e nastro adesivo.. La cospicua somma di denaro lascia presupporre una fiorente ed avviata attività di spaccio. Il 40enne è stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per lui si sono aperte le porte del carcere di Latina.