Spaccio, 30enne trovato con le dosi di cocaina in auto e in casa: arrestato

Ancora un arresto per detenzione e spaccio di droga a Latina. I carabinieri della sezione operativa hanno fermato e sottoposto a una perquisizione personale un 30enne del luogo, P.M., trovandolo in possesso di quattro involucri contenenti alcuni grammi di cocaina e la somma in contanti di 780 euro, provento dell'attività di spaccio.

I militri hanno quindi esteso i controlli anche all'abitazione dell'uomo, dove hanno trovato altri 13 involucri che contenevano complessivamente 8 grammi di cocaina e un'altra confezione che ne conteneva invece 14. In un altro pacchetto c'erano invece 17,12 grammi di marijuana, mentre nell'abitazione è stato rinvenute e sequestrate anche materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga trovata ha un peso complessivo di oltre 41 grammi. Il 30enne è finito agli arresti e per lui si sono aperte le porte del carcere di Latina.