Fermato in piazza San Marco, reagisce al controllo ma viene trovato con la cocaina

Un arresto è scattato ieri, 1° novembre, a Latina. Nella centralissima piazza San Marco, in pieno giorno, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 19 anni. Il giovane, alla vista dei militari, ha gettato qualcosa a terra forse nel tentativo di disfarsene e poi ha cercato di fuggire. Ma il gesto è stato notato dai carabinieri, che lo hanno bloccato per perquisirlo.

Il ragazzo a quel punto ha reagito però con violenza strattonando i militari e dimenandosi. I carabinieri hanno dovuto quindi immobilizzarlo. Tutte le fasi dell'operazione si sono svolte davanti a una folla di persone che in quel momento si trovavano nella piazza e che si sono radunate per assistere alla scena. Il 19enne nascondeva in effetti alcune dosi di cocaina, per un totale di quasi 5 grammi, nei calzini e per lui è arrivato l'arresto.