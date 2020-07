Evade dai domiciliari nella notte, grazie al braccialetto elettronico arriva la segnalazione: 26enne arrestato

Un arresto per evasione nella notte, a Latina. Intorno alle 2,30 alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un 26enne sottoposto agli arresti domicilairi nella sua abitazione e con braccialetto elettronico sulla caviglia. Il giovane si era allontanato dal proprio domicilio.

In casa è stata quindi subito inviata una pattuglia della squadra volante per accertare la segnalazione mentre un secondo equipaggio ha avviato ricerche nella zona limitrofa all'abitazione. Durante la ricerca la gli agenti hanno notato nell’oscurità di un parco del quartiere un uomo che correva cercando di nascondersi. Iinseguito e raggiunto, è stato poi fermato dagli agenti ed effettivamente riconosciuto per D.C., il 26enne segnalato dalla sala operativa, che è stato quindi quindi tratto in arresto per il reato di evasione.

Il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura fino all'udienza di convalida del fermo prevista per domani in tribunale.