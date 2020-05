Evade dai domiciliari, viene sorpreso dai carabinieri e ingoia un ovulo di cocaina

Nel corso di un servizio di controllo del territorio che ha interessato il capoluogo pontino, è stato arrestato in flagranza di reato per evasione. L'uomo, 54 anni, è stato notato dai carabinieri mentre si allontanava dalla propria abitazione, dove era detenuto ai domiciliari, ed è stato immediatamente bloccato. Quando i militari lo hanno raggiunto l'uomo ha però tentato di divincolarsi con forza e ha ingoiato un involucro contentente droga che aveva estratto dalla tasca dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire una busta in cellophane con alcuni grammi di cocaina e altro materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Il 54enne è stato dunque arrestato per il reato di evasione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato quindi condotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.