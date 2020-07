Deve scontare una condanna a sette anni e mezzo per furto aggravato, arrestato un pluripregiudicato

Deve scontare una pena di sette anni e mezzo di reclusione e nella serata di ieri i poliziotti della Questura di Latina lo hanno tratto in arresto. Su C.S., queste le sue iniziali, 29 anni, classe ‘91, pendeva un ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione dovendo espiare la pena residua complessiva di sette anni e sei mesi di carcere essendo stato condannato per reato di furto aggravato in concorso con altre persone.

L’arrestato, pluripregiudicato, annovera un curriculum di tutto rispetto in ambito criminale ed è gravato da numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, in particolare è ritenuto responsabile di diversi furti commessi nella provincia di Latina e nella capitale, la maggior parte dei quali perpetrati all’interno di capannoni commerciali, dai quali asportava, con l’aiuto dei complici, materiali per infissi esterni in alluminio, ottone e rame.

Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno quindi rintracciato e condotto presso il carcere di Latina.