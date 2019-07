Latina, tolleranza zero contro lo spaccio: 34enne arrestato mentre vende hashish

E' stato fermato dai carabinieri del Nor- sezione operativa, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A Latina i militari hanno arrestato B.M., 34enne nato in Algeria e in Italia senza fissa dimora.

L'uomo è stato fermato mentre cedeva un involucro contenente 12 grammi di hashish ad un uoo di 39 anni residente a Cori, a sua volta segnalato alla Prefettura come assuntore.

La successiva perquisizione personale eseguita ha consentito di rinvenire anche del denaro contante, considerato provento dello spaccio.